logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Menudean quejas en el Registro Civil

Por Redacción

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Menudean quejas en el Registro Civil

Usuarios de los servicios del Registro Civil denunciaron que deben enfrentar procedimientos burocráticos prolongados, múltiples requisitos documentales y la necesidad de realizar varias gestiones dentro y fuera de la dependencia. 

En testimonios generados por las notas publicadas por este medio sobre el cobro a la población por la corrección de errores en los documentos, los usuarios señalaron que, en ocasiones, deben salir a obtener copias o impresiones de documentos faltantes, como evidencia de esto, se encuentra un negocio de servicios de copiado al exterior para facilitar estos trámites. Aun así, algunas personas reportan que son canalizadas a distintas áreas o sedes donde finalmente el trámite no se realiza, lo que prolonga la gestión y genera confusión.

Otro testimonio difundido en plataformas digitales, un usuario que vive en Guadalajara afirmó que no ha logrado comunicarse para solicitar la actualización de su CURP y su acta de nacimiento, lo que le obliga a considerar traslados sólo para poder informarse del procedimiento. Así, el trámite se vuelve aún más complicado para quienes viven en otros estados o municipios. 

Personas usuarias señalan que, además de los traslados y gastos adicionales, enfrentan saturación en la atención y falta de información clara. Testimonios indican que el personal se encuentra rebasado por la demanda, por lo que, ante la escasa orientación oficial, muchas personas optan por guiarse por la experiencia de otros usuarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gobierno revive cobro eliminado hace 14 años
    Gobierno revive cobro eliminado hace 14 años

    Gobierno revive cobro eliminado hace 14 años

    SLP

    Jaime Hernández

    La "rectificación administrativa" fue incluida en la Ley de Hacienda para 2026, misma que fue repudiada por grupos trans

    ¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?
    ¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?

    ¿Qué es más costoso para la ciudadanía: el dinero o el tiempo?

    SLP

    Pulso Online

    Ciudadanos reportan filas desde la madrugada en el Registro Civil de SLP

    Activan protocolos en Cobach 28 por arma
    Activan protocolos en Cobach 28 por arma

    Activan protocolos en Cobach 28 por arma

    SLP

    Redacción

    SSPC informó que la situación está bajo control y no hay peligro para estudiantes.

    Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos
    Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos

    Aprueban dar facultades a policías para investigar delitos

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La Secretaría de Seguridad y Guardia Civil iniciarán esas funciones en 2027; policías municipales en 2028