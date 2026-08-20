Mexicanos debemos confiar más en la autoridad: Iglesia

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Aunque estamos hablando de un México que necesita crecer y confiar más en sus autoridades, también es necesario que las autoridades crezcan en la transparencia, pero también en lo que implica para la sociedad hacer lo necesario para ganarse esa confianza, como remedio infalible para el combate de la extorsión, sugirió el vocero de la Arquidiócesis Potosina Tomás Cruz Perales.

Luego de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló que apenas el tres por ciento de los casos de extorsión va a parar a manos de una autoridad, Cruz Perales dijo que hace falta mucha claridad en el caso de las autoridades policiales y en la justicia.

Añadió que el hecho de que haya esperanza, que haga pensar y vivir con la expectativa de que las cosas pueden cambiar para mejorar, pero esa es una responsabilidad de todos los ciudadanos.

Dijo que todo aquel que sufra alguna conducta delictiva tiene que asumir la responsabilidad de denunciar los hechos, como parte formal del seguimiento. Aseguró que a todos nos toca hacer lo que está de la parte de cada quien para disminuir los delitos relacionados con la extorsión.

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Comentó que también se tiene que trabajar sobre la forma en que se da el exhorto de los extorsionadores, la modalidad bajo la que se está dando y la forma en que es posible entrar a la solución del problema.