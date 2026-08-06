logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Huachicol" en SLP, sólo es una hipótesis: Juárez Hernández

Los aseguramientos en bodegas pueden ser por cuestiones administrativas, señaló el titular de la SSPC

Por Rubén Pacheco

Agosto 06, 2026 12:56 p.m.
A
Jesús Juárez Hernández/Foto: Alberto Martínez-Pulso

Jesús Juárez Hernández/Foto: Alberto Martínez-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El aseguramiento de dos refinerías clandestinas de petróleo en la entidad, podría corresponder a cuestiones de índole administrativo como la falta de permisos, presumió Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      En días pasados, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre el cateo de dos propiedades en la capital potosina y Villa de Reyes, donde detectó miles de litros de combustible probablemente producido de forma ilícita.

      El mando policial matizó que su planteamiento solo es una hipótesis, porque al final el Ministerio Público Federal es que el determina lo conducente en la carpeta de investigación abierta, respecto de esta causa penal.

      En entrevista, citó que, en operativos donde llegó a participar la Guardia Civil Estatal (GCE) para la revisión de pipas en la carretera 57, en ciertos casos los chóferes no tenían la documentación para corroborar la posesión del hidrocarburo, sin embargo, lograron subsanar las observaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Confirmó que la FGR solicitó formalmente colaboración de la corporación estatal durante el cateo en ambos inmuebles, a fin de garantizar la efectividad de los operativos policiales.

      "El seguimiento a este tipo de delito, es completamente federal y podría tratarse como usted lo menciona del determinado 'huachicol', pero también quizá sea por cuestiones administrativas, faltas de permisos", remató.

      LEA TAMBIÉN

      Descarta Gobierno alarma por huachicol

      Este tema ya está neutralizado, asegura Torres Sánchez

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Congreso mantiene sin avances juicio político contra regidor Zavala
      Congreso mantiene sin avances juicio político contra regidor Zavala

      Congreso mantiene sin avances juicio político contra regidor Zavala

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La denunciante Martha Erika Tapia exigió transparentar el expediente iniciado en septiembre de 2025.

      Huachicol en SLP, sólo es una hipótesis: Juárez Hernández
      Huachicol en SLP, sólo es una hipótesis: Juárez Hernández

      "Huachicol" en SLP, sólo es una hipótesis: Juárez Hernández

      SLP

      Rubén Pacheco

      Los aseguramientos en bodegas pueden ser por cuestiones administrativas, señaló el titular de la SSPC

      Bomberos hace revisiones preventivas en la Fenapo
      Bomberos hace revisiones preventivas en la Fenapo

      Bomberos hace revisiones preventivas en la Fenapo

      SLP

      Samuel Moreno

      Se verifican conexiones de gas, instalaciones eléctricas y condiciones de limpieza en comercios

      Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP
      Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP

      Incidente de ciberseguridad afecta Caja Virtual de la UASLP

      SLP

      Pulso Online

      Ampliarán el plazo para pagar la inscripción; la nueva fecha se anunciará cuando el servicio sea restablecido