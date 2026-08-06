"Huachicol" en SLP, sólo es una hipótesis: Juárez Hernández
Los aseguramientos en bodegas pueden ser por cuestiones administrativas, señaló el titular de la SSPC
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El aseguramiento de dos refinerías clandestinas de petróleo en la entidad, podría corresponder a cuestiones de índole administrativo como la falta de permisos, presumió Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En días pasados, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre el cateo de dos propiedades en la capital potosina y Villa de Reyes, donde detectó miles de litros de combustible probablemente producido de forma ilícita.
El mando policial matizó que su planteamiento solo es una hipótesis, porque al final el Ministerio Público Federal es que el determina lo conducente en la carpeta de investigación abierta, respecto de esta causa penal.
En entrevista, citó que, en operativos donde llegó a participar la Guardia Civil Estatal (GCE) para la revisión de pipas en la carretera 57, en ciertos casos los chóferes no tenían la documentación para corroborar la posesión del hidrocarburo, sin embargo, lograron subsanar las observaciones.
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Confirmó que la FGR solicitó formalmente colaboración de la corporación estatal durante el cateo en ambos inmuebles, a fin de garantizar la efectividad de los operativos policiales.
"El seguimiento a este tipo de delito, es completamente federal y podría tratarse como usted lo menciona del determinado 'huachicol', pero también quizá sea por cuestiones administrativas, faltas de permisos", remató.
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