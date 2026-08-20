Gabino advierte riesgos de "perfiles testimoniales" para 2027

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Morena podría repetir los errores de procesos anteriores si, ante una eventual separación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), vuelve a postular "perfiles testimoniales" para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, advirtió el diputado federal de Morena, Gabino Morales Mendoza.

La advertencia ocurre mientras crece la posibilidad de que Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) compitan por separado en San Luis Potosí, a diferencia de las otras 16 entidades donde habrá elección de gubernatura.

Morales Mendoza sostuvo que, si Morena decide competir solo, tendrá que postular un perfil competitivo, capaz de representar al movimiento para enfrentar al PVEM, PAN y al PRI. Consideró que, de lo contrario, la separación no necesariamente beneficiaría al partido.

Como antecedente, señaló el caso de Mónica Rangel, donde con ella el partido pasó del primer lugar en las encuestas al tercero; mientras que con Xavier Nava Palacios, afirmó, ocurrió lo mismo en la capital.

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También sostuvo que en la elección al Senado Morena pasó del primer al tercer lugar luego de que, según dijo, no se respetara la encuesta. "Si cometemos los errores del pasado de poner perfiles testimoniales, pues entonces no se beneficia Morena con esta decisión", afirmó.

La disputa por la candidatura ocurre en medio de las diferencias entre Morena y el PVEM por la intención del Verde de impulsar a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Morena mantiene una autorregulación que restringe la postulación de familiares directos de gobernantes en funciones para sucederlos en el mismo cargo, mientras que el Verde no registró aspirante en el proceso interno morenista, aunque ha sostenido que las negociaciones para una alianza continúan abiertas.