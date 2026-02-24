logo pulso
Morenistas y priístas dejan en segundo plano la salud

Se enfrascan en discusiones sin llegar a acuerdos

Por Samuel Moreno

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Morenistas y priístas dejan en segundo plano la salud

Lo que debía ser una sesión ordinaria de análisis técnico, terminó por exhibir nuevamente la confrontación política en el Congreso del Estado.

Comisión de Salud enfrenta reproches entre Morena y PRI

La Comisión de Salud quedó atrapada entre señalamientos y reproches de Morena y el PRI, desplazando del centro de la discusión los dictámenes en cartera.

El diputado Carlos Arreola Mallol cuestionó lo que llamó "paja legislativa" y el uso excesivo de tecnicismos en los documentos revisados.

Sostuvo que el trabajo de la comisión debe enfocarse en resultados tangibles para la población y no en discursos partidistas.

En ese contexto, defendió que a nivel nacional existen avances en materia de salud pública y disponibilidad de vacunas contra enfermedades como sarampión y Covid-19.

Respuesta y críticas desde Morena

La respuesta no se hizo esperar.

La diputada Frinné Azuara Yarzabal rechazó el planteamiento y elevó el tono al señalar que Morena representa "el peor gobierno que México ha tenido", al tiempo que cuestionó la situación del sistema de salud federal y su impacto en los estados.

El intercambio dejó en segundo plano la revisión de iniciativas relacionadas con el sistema sanitario estatal.

Aunque la comisión continuó con el análisis de dictámenes, la sesión dejó claro que, en temas de salud, la confrontación partidista sigue marcando el ritmo de las discusiones.

