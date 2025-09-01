ESTUDIARÁ EN EL EXTRANJERO

logo pulso
SERES QUERIDOS Y AMIGOS LA DESPIDEN EN UN CÁLIDO FESTEJO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
Luna T. Ayala estudiará en GCU Grand Canyon University, en Phoenix Arizona. Ella, es una exitosa y reconocida nadadora y por sus excelentes resultados y el ranking que mantiene en esta disciplina deportiva, obtuvo una beca para realizar su carrera profesional de finanzas y negocios en dicha universidad en el extranjero.

Con la pasión y entusiasmo que tiene por la vida y por lo que emprende cada día, se encuentra optimista y emocionada por esta nueva experiencia.

En la estupenda celebración que le ofreció su mamá Julissa Ayala, los detalles de buen gusto cautivaron a los invitados.

Ahí, llegaron la familia y grupos de amigos a reiterarle el afecto que le tienen y a desearle el mayor de los éxitos. 

Feliz, Luna comentó de los interesantes proyectos a realizará durante su estadía en Phoenix.

En la celebración, el buen ambiente se prolongó con gran alegría y felicidad.

¡Vaya energía que posee!

