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Mujer pide asesoría a GCE tras un aborto espontáneo

Por Rubén Pacheco

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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      Una mujer acudió este miércoles a las oficinas centrales de la Guardia Civil Estatal (GCE) para solicitar asesoría, derivado que presentó un aborto espontáneo, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

      Precisó que la mujer acudió a un hospital a solicitar atención médica, sin embargo, cuando estaba en su casa presentó problemas con el embarazo y le sobrevino la interrupción involuntaria. Explicó que tras lo sucedido la ciudadana decidió acercarse a la corporación estatal, a fin de solicitar información de las implicaciones legales de este tipo de circunstancias y descartar la comisión de un delito.

      "Esa información es respecto de unja persona que acudió a servicios médicos y luego en su casa sufrió, lo que podemos llamar, pues sí algo delicado como un aborto", concluyó el entrevistado.

      Por separado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, informó que, desde noviembre del 2024 a la fecha, se han realizado más de 400 interrupciones legales del embarazo (ILE).

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      "La clínica que más casos tiene, es el Hospital del Niño y la Mujer, precisamente porque es el hospital que tiene el mayor expetirse en el tema desde que se aprobó (desde el 7 de noviembre del 2024)", remató.

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