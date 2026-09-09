Municipio, omiso ante solicitud de información

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A más de un mes de haber solicitado información a distintas dependencias municipales, integrantes de organizaciones de movilidad en San Luis Potosí, continúan sin recibir una respuesta sobre los avances del programa de Cruces Seguros aprobado por el Cabildo. Así lo señaló Víctor Hernández, integrante de Pedaleando SLP, quien advirtió que el retraso es especialmente preocupante porque existe un acuerdo formal que instruye a las áreas involucradas a comenzar los trabajos.

El activista explicó que el colectivo entregó oficios a cuatro dependencias municipales desde el pasado 22 de julio y, hasta ahora, no han obtenido respuesta. Ante ello, también recurrieron a la Comisión de Movilidad del Cabildo, cuyo presidente, el regidor Jorge Zavala, se comprometió a convocar una sesión para que los titulares de Obras Públicas y de la Secretaría de Seguridad comparezcan e informen sobre el estado del proyecto.

Hernández consideró que la demora en la implementación de Cruces Seguros refleja una falta de voluntad política para atender los problemas de movilidad en la capital. Señaló que, a diferencia de otros proyectos que quedaron sin una ruta clara de ejecución, este programa sí cuenta con un mandato aprobado por el Cabildo y con responsabilidades asignadas a dependencias específicas.

A su juicio, durante la actual administración se han impulsado acciones aisladas que no resuelven los problemas de fondo. Como ejemplo mencionó el reciente caso de una ciclista que sufrió un siniestro vial en la avenida Reforma, situación que, dijo, evidencia las consecuencias de la falta de infraestructura segura y del deterioro de las vialidades para peatones y usuarios de la bicicleta.

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Sobre la actualización del Reglamento de Tránsito, Hernández recordó que organizaciones ciudadanas participaron en mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, decidieron retirarse luego de que no se les entregó una propuesta sustentada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como se había comprometido la autoridad.

Agregó que mantienen contacto con regidores para retomar la discusión cuando el documento llegue a las comisiones edilicias.