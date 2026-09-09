logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Municipio, omiso ante solicitud de información

Organizaciones advierten atraso en plan de movilidad

Por Rolando Morales

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Municipio, omiso ante solicitud de información
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A más de un mes de haber solicitado información a distintas dependencias municipales, integrantes de organizaciones de movilidad en San Luis Potosí, continúan sin recibir una respuesta sobre los avances del programa de Cruces Seguros aprobado por el Cabildo. Así lo señaló Víctor Hernández, integrante de Pedaleando SLP, quien advirtió que el retraso es especialmente preocupante porque existe un acuerdo formal que instruye a las áreas involucradas a comenzar los trabajos.

      El activista explicó que el colectivo entregó oficios a cuatro dependencias municipales desde el pasado 22 de julio y, hasta ahora, no han obtenido respuesta. Ante ello, también recurrieron a la Comisión de Movilidad del Cabildo, cuyo presidente, el regidor Jorge Zavala, se comprometió a convocar una sesión para que los titulares de Obras Públicas y de la Secretaría de Seguridad comparezcan e informen sobre el estado del proyecto.

      Hernández consideró que la demora en la implementación de Cruces Seguros refleja una falta de voluntad política para atender los problemas de movilidad en la capital. Señaló que, a diferencia de otros proyectos que quedaron sin una ruta clara de ejecución, este programa sí cuenta con un mandato aprobado por el Cabildo y con responsabilidades asignadas a dependencias específicas.

      A su juicio, durante la actual administración se han impulsado acciones aisladas que no resuelven los problemas de fondo. Como ejemplo mencionó el reciente caso de una ciclista que sufrió un siniestro vial en la avenida Reforma, situación que, dijo, evidencia las consecuencias de la falta de infraestructura segura y del deterioro de las vialidades para peatones y usuarios de la bicicleta.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre la actualización del Reglamento de Tránsito, Hernández recordó que organizaciones ciudadanas participaron en mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, decidieron retirarse luego de que no se les entregó una propuesta sustentada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como se había comprometido la autoridad.

      Agregó que mantienen contacto con regidores para retomar la discusión cuando el documento llegue a las comisiones edilicias.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño
        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

        SLP

        Huasteca Hoy

        El rector ofreció detalles de los hechos de este martes y aseguró que se contactó con la familia del joven fallecido

        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027
        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

        SLP

        Rolando Morales

        La capital potosina fue elegida por su crecimiento urbano y comunidad ciclista activa

        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC
        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

        SLP

        Rolando Morales

        Cuatro adultos y dos menores recibieron atención por quemaduras leves, aseguró Polanco Acosta

        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila
        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila

        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        También abrió una carpeta por el deceso de un detenido en la comunidad de Picholco