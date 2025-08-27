Municipio reforesta la capital luego de la severa sequía: Azuara

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que derivado de la sequía que se registró en diversas áreas verdes de la capital potosina, ya inició una reforestación masiva.

Ejemplificó que en el parque Juan Ruiz de Alarcón se registró que el 95 por ciento de sus árboles se secaron durante la temporada de falta de lluvias, afirmó que especialistas arbolistas han descartado la presencia de plaga, puesto que esta situación corresponde a un proceso interno del árbol en defensa del agua, por lo que ya se actúa en consecuencia.

“Ahí lo que estamos haciendo es talando la parte frontal de los árboles y poniendo árboles nuevos que son de 5, 6 o hasta 7 metros, todo esto se pudo a través de más de cuatro reuniones con vecinos, con firmas para que ellos estuvieran de acuerdo”.

Destacó que esta situación se ha registrado en otros puntos de la ciudad como el ejemplar que fue podado por sanidad en la avenida Reforma y algunos árboles que se encuentran en el jardín de San Miguelito y reiteró que los especialistas han identificado este fenómeno en otros países como en Costa Rica, Perú y en Argentina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El problema con este tipo de árboles es que tenemos que dar mantenimiento, puesto que el 60 por ciento de su capacidad se le tiene que quitar porque ya está contaminado”.

Adelantó que actualmente se han registrado más de 45 mil plantas reforestadas en diversos puntos de la demarcación municipal, por lo que se estableció la meta de poder llegar a los 80 mil plantas reforestadas.

Puntualizó que se ornamentarán avenidas como Himno Nacional o Carranza mediante la plantación de más de 500 magnolias así como buganvilias adquiridas mediante el pago de sanciones por daño ocasionado en áreas verdes municipales.