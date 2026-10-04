Municipios aparecen como deudores aunque ya pagaron: Banobras

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Municipios de San Luis Potosí que ya liquidaron créditos todavía aparecen con obligaciones registradas ante la Secretaría de Hacienda, situación que Banobras busca corregir para evitar que enfrenten obstáculos al momento de solicitar nuevos financiamientos para obra pública.

Armando Navarro Tapia, delegado de Banobras en San Luis Potosí, explicó que en coordinación con la Secretaría de Finanzas se trabaja para actualizar la información de alrededor de una decena de ayuntamientos que contrataron financiamientos con Banobras o con la banca comercial y posteriormente los liquidaron, pero cuyos registros aún generan obligaciones de reporte dentro del sistema de Hacienda.

El funcionario señaló que la intención es que estos municipios queden en condición de "luz verde" dentro del Registro Público Único y no sean afectados por el Sistema de Alertas cuando pretendan gestionar nuevos créditos. La Secretaría de Hacienda utiliza estos registros para evaluar el nivel de endeudamiento y la capacidad de los gobiernos locales para contratar financiamiento.

En paralelo, Banobras mantiene vigentes dos solicitudes de financiamiento para San Luis Potosí. Navarro Tapia indicó que, una vez que los dictámenes correspondientes sean aprobados, los expedientes regresarían al ámbito de Banobras para continuar con el proceso competitivo, la inscripción de los contratos y, posteriormente, el desembolso de los recursos, destinados a inversión pública productiva.

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El delegado agregó que todavía no está definido cuánto recurso podrá colocarse durante 2027, pues Banobras deberá esperar a que sean aprobadas las leyes de ingresos y los presupuestos municipales para revisar la capacidad financiera de cada ayuntamiento.