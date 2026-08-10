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Obligado, pagar bien a policías

Municipios deberán comprobar que acataron decreto del Ejecutivo, de acuerdo al SECESP

Por Rubén Pacheco

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Obligado, pagar bien a policías
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      Los 59 municipios deberán informar al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), dentro de los primeros 20 días hábiles del mes de enero de cada año, si cumplieron con el pago del salario mínimo mensual neto de 14 mil pesos a sus policías.

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con los lineamientos de cumplimiento del SECESP, las alcaldías entregarán copia de la publicación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, en la que deberán identificar los tabuladores de remuneraciones autorizados para las y los oficiales.

      También deberán incluir la base de datos nominal de las y los elementos de Seguridad Pública Municipal y copias de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la nómina correspondientes, relativo al último pago del ejercicio inmediato anterior y de la primera quincena del ejercicio vigente.

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      Se especificó que por única ocasión para el ejercicio fiscal 2026, tendrán que remitir al Secretariado Ejecutivo dicha información, a más tardar el próximo 31 de agosto.

      Detalles confirmados

      En los casos en que el cumplimiento se realice con cargo total o parcial a recursos de origen federal, los municipios deberán precisarlo en la información que remitan, quedando sujeto dicho ejercicio del recurso a las disposiciones y mecanismos de fiscalización previstos en la normatividad aplicable.

      Recibidos los informes correspondientes, el SECESP contará con un plazo de 30 días hábiles para llevar a cabo el análisis, revisión y verificación de la información proporcionada.

      En ese período determinarán el grado de cumplimiento de la norma y emitirá la opinión que corresponda o, en su caso, formularán observaciones derivadas de la revisión efectuada. La opinión podrá ser: favorable, con observaciones y no favorable.

      El Decreto 0511 sobre dicho aumento, divulgado el pasado 16 de abril en el Periódico Oficial del Estado (POE), precisa que los Ayuntamientos tienen 120 días naturales para cumplir con la obligación legal, es decir, antes del próximo 16 de agosto.

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