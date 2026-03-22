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Murales toman colonias: rehabilitan Arcos en Valles

Vecinos y colectivos intervinieron con arte urbano y limpieza el acceso principal de la colonia Solidaridad

Por Redacción

Marzo 22, 2026 10:07 a.m.
A
Murales toman colonias: rehabilitan Arcos en Valles

Vecinos y colectivos intervinieron con arte urbano y limpieza el acceso principal de la colonia Solidaridad

En Ciudad Valles, un espacio público que durante años lució deteriorado fue intervenido con arte urbano y trabajo comunitario. Los Arcos de la colonia Solidaridad fueron rehabilitados mediante un mural colectivo y labores de limpieza, en una jornada que involucró a habitantes de la zona, jóvenes y agrupaciones civiles.

La intervención fue impulsada por el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), con la participación de voluntarios de la Clínica Luchando Sobrios y el colectivo Almas Mexicanas, además de vecinas y vecinos de la colonia, quienes se sumaron a las labores de rescate del espacio.

Además del mural, se realizaron trabajos de limpieza de banquetas y restauración de la estructura, con el objetivo de recuperar uno de los accesos más representativos de la colonia y darle un nuevo sentido como punto de encuentro comunitario.

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El titular del Inpojuve, Jesús Adolfo Rubio Velázquez, adelantó que este tipo de intervenciones se replicarán en otros puntos de la región Huasteca, como parte de estrategias enfocadas en la participación juvenil y la mejora del entorno urbano.

Con estas acciones, autoridades y ciudadanos buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también reforzar la convivencia y el sentido de pertenencia en las colonias.

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