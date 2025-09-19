logo pulso
Nadie da mantenimiento a paradas de la RedMetro

Por Rubén Pacheco

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado sigue ampliando la Red Metro al interior de la entidad, pero en la capital potosina algunos parabuses lucen con desperfectos y sin mantenimiento.

En octubre de 2023 cuando entró en operaciones la primera línea que circula del Centro Histórico a la Zona Industrial por la avenida Benito Juárez o bulevar San Luis, las paradas adecuadas por el gobierno carrerista ya lucían dañadas y sin atención.

La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta prometió en esa ocasión que se solventarían los deterioros en techados, pasamanos y pasos podotáctiles para personas con discapacidad, sin embargo, hasta el momento siguen en malas condiciones.

Algunas de las paradas con más observaciones se localizan en la avenida Benito Juárez o bulevar San Luis, donde los techos lucen carcomidos por el sol, rayados con grafiti  y robo de estructuras metálicas.

