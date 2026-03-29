Niega Congreso duplicar apoyo para la Cruz Roja

El Congreso del Estado confirmó que no otorgará a la Cruz Roja Mexicana en San Luis Potosí el incremento solicitado para duplicar su apoyo anual de 100 mil a 200 mil pesos, pese a que la institución advirtió posibles afectaciones en sus servicios médicos ante la falta de recursos.

Rechazo del Congreso al aumento solicitado

El diputado, José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostuvo que el Poder Legislativo no está en condiciones de cubrir el monto requerido al tratarse del doble de lo asignado el año anterior. "La cantidad de 200 mil pesos no estaremos en condiciones de poder otorgar", afirmó, con lo que descartó la viabilidad de la petición en los términos planteados.

Propuestas de apoyos alternos y situación financiera

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Aunque rechazó el aumento, el legislador planteó apoyos alternos sin monto definido, como transportación y una posible aportación económica aún sin precisar. Indicó que tampoco existe una respuesta formal, ya que sigue pendiente una reunión con la representación estatal de la Cruz Roja.

La solicitud de incremento fue presentada recientemente, en un contexto de presión financiera para la delegación, que depende principalmente de la colecta nacional y escolar programadas para abril, mientras que la liberación de recursos públicos suele concretarse hasta marzo.

De acuerdo con el tabulador del Congreso, las y los 27 diputados perciben una dieta mensual neta de 97 mil 046.60 pesos, con ingresos brutos superiores a los 132 mil pesos. Bajo ese esquema, una aportación individual de 7 mil 407.40 pesos permitiría alcanzar los 200 mil pesos solicitados, sin que exista hasta ahora un acuerdo en ese sentido.