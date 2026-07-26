Niega el Ayto. hacer llamada en relación al alcalde EGC

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí, rechazó tener relación con las llamadas telefónicas que en las últimas semanas han sido denunciadas por ciudadanos y empresarios, quienes aseguran recibir de manera constante grabaciones con preguntas relacionadas con el alcalde Enrique Galindo Ceballos y su administración.

A través de un posicionamiento, la autoridad municipal afirmó que desconoce el origen de esas comunicaciones y sostuvo que no forman parte de ningún programa, estrategia o acción oficial. Además, señaló que ha identificado el número 444 454 0006 como uno de los utilizados para realizar las llamadas y precisó que no pertenece a la administración capitalina.

La aclaración surge después de que la organización Ciudadanos Observando difundiera denuncias de particulares y representantes de negocios que aseguran haber comenzado a recibir llamadas repetitivas tras realizar trámites ante dependencias municipales, donde proporcionaron sus números telefónicos como parte de los requisitos administrativos.

De acuerdo con los testimonios recopilados por la organización, algunas personas han reportado hasta tres llamadas diarias provenientes del mismo número. En ellas, una grabación realiza preguntas relacionadas con la gestión de Enrique Galindo. Los afectados han manifestado su inconformidad por la frecuencia de los contactos y han cuestionado cómo se obtuvo su información telefónica.

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Ciudadanos Observando también informó que al intentar devolver la llamada al número señalado, éste aparece como inexistente. Además, indicó que en plataformas de identificación telefónica existen reportes de usuarios que lo relacionan con encuestas o sondeos de opinión, aunque hasta el momento no se ha determinado quién es el responsable de la línea ni el propósito de las llamadas.

Ante la polémica, el Ayuntamiento aseguró que los datos personales recabados durante trámites y solicitudes de servicios públicos se resguardan conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales. Asimismo, pidió a la población verificar cualquier comunicación oficial únicamente a través de los canales institucionales, mientras continúan las dudas sobre el origen de las llamadas que han generado molestias entre diversos sectores de la ciudadanía.