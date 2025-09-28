No hay detenidos por crimen de 5 mujeres

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga los asesinatos de cinco mujeres en dos hechos diferentes, pero hasta el momento no reporta personas detenidas como probables responsables de tales crímenes.

En el asesinato de tres mujeres en una casa ubicada en Peñasco, perpetrado el pasado 27 de julio, el móvil no está relacionado con una cuestión de género y por ello no se tipificó como feminicidio, pero no se informó cuáles son entonces los ilícitos que se indagan.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que la Policía de Investigación (PDI) mantiene las indagatorias, a fin de dar con las personas responsables.

En tanto, sobre el asesinato de dos hermanas el pasado domingo en el municipio de Mexquitic de Carmona, afirmó que el agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación tiene “muy adelantada” la causa penal, pero aún no existen aprehensiones.

“No quiero dar mayor dato para la investigación, pero tenemos mucho adelanto”, manifestó la fiscal general.

Recordar que, en el penúltimo reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el crimen de Peñasco no fue contabilizado como feminicidio durante julio, evidenciando que la FGE no lo catalogó como un crimen de género.

Colectivos feministas cuestionan la forma en que la Fiscalía tipifica las muertes violentas de mujeres, pues consideran que en caso de asesinatos con armas de fuego de alto poder las vinculan con crimen organizado en lugar de feminicidio, lo cual también favorece a que supuestamente decrezca este delito de género.