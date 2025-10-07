No hay fecha para operar la PTAR El Morro

La operación de la Planta Tratadora de Agua Residual (PTAR) El Morro se encuentra pendiente, hasta que la empresa responsable de su construcción cubra la reparación del complejo, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

En entrevista dijo que dentro del contrato firmado se acordó que la compañía deberá hacer una aportación económica, sin embargo, en la actualidad no tiene la solvencia para cubrirla.

El funcionario estatal manifestó que el centro de tratamiento inconcluso se reporta a un 80 por ciento de avance, por ende, el 20 por ciento restante le corresponde concluirlo a la empresa particular.

No obstante, lamentó que, derivado de la falta de mantenimiento y vigilancia, el inmueble sufre vandalismo, saqueos y otras afectaciones. “Es parte de lo que ellos deben remediar como parte del proyecto”, añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Subrayó que, si bien las cláusulas son claras sobre las responsabilidades, no existe un plazo perentorio para el cumplimiento de la constructora.

“La planta de El Morro es un proyecto que sigue vivo al final de cuentas. Ahorita está frenado por el tema con la propia licitadora que, en su momento ganó. Estamos con ellos viendo la apertura para que pueda seguir en pie para la construcción de esta planta”, remató.