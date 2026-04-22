No investiga Ceepac actos anticipados de campaña

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no ha recibido denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, por lo que no tiene en curso investigaciones ni procedimientos sobre estos hechos, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.

La funcionaria indicó que el organismo electoral no puede actuar de manera directa ante señalamientos públicos, ya que el inicio de cualquier proceso depende de la presentación de quejas formales o de elementos que cumplan con los requisitos legales.

"Al momento no hemos recibido denuncias formales relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña u otras infracciones. Si es importante señalar que la autoridad electoral actúa a partir de quejas o de elementos objetivos que permitan iniciar un procedimiento", declaró.

Detalló que, en caso de existir, cada asunto debe analizarse conforme a la normativa electoral, considerando factores como el contenido de los mensajes, el momento en que se emiten y la situación jurídica de las personas involucradas, lo que define si procede o no una sanción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Desde este organismo reiteramos que cualquier persona puede denunciar probables actos o si considera que existe una posible infracción en la normativa electoral y en su caso, el Consejo actuará con imparcialidad y apego estricto a la ley", añadió.

LEA TAMBIÉN Plan B implica los cambios operativos de fondo: Ceepac El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) advirtió que la reforma electoral en discusión, particularmente el denominado "Plan B", implicaría cambios operativos de fondo en la ...

La declaración ocurre en medio de señalamientos contra el exdiputado José Luis Romero Calzada, "Tecmol", por la promoción y entrega de despensas en Ciudad Valles, así como de la advertencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de que estos casos serían llevados ante autoridades electorales como el Ceepac y el INE.