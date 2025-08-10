No pueden mover nada a la Plaza del Mariachi

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el proyecto para rehabilitar la Plaza del Mariachi en el Centro Histórico se encuentra detenido debido a un problema jurídico con respecto al teatro que se quedó a medio construir.

“Era un proyecto original de Daniel de la Llera, y el problema es que se pretendía hacer un teatro y quedó a la mitad, está observado y tiene un problema jurídico, no lo puedo quitar, no lo puedo terminar”, así lo expresó el edil capitalino.

Galindo Ceballos detalló que existe una observación por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que evita intervenir de forma integral en el espacio. Sin embargo, señaló que sí se han realizado reforestaciones y acciones de limpieza, esto a pesar de que actualmente es una zona que se mantiene con presencia de grafitis.

Incluso reconoció que la zona se encuentra descuida incluso ante la presencia de camerinos y baños, que son usados por personas en situación de calle.

Ante esto informó que la Dirección de Servicios Municipales ya agendó una nueva intervención para atender la zona, “estamos estudiando si podemos quitar lo que se hizo ahí, porque realmente está muy mal puesto, pero hay una observación de la ASF que limita que podamos quitar esas estructuras”.