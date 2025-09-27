Nos rezagamos en cobertura de educación superior: UASLP

Jorge Alberto Pérez, secretario académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señaló que mientras la cobertura a nivel nacional alcanza aproximadamente 45% de los jóvenes en edad de cursar una licenciatura, en San Luis Potosí apenas se llega al 34%.

"Es decir, sólo un tercio de los jóvenes potosinos que podrían estudiar una carrera universitaria lo hace, mientras que la meta nacional es elevar esa cifra a 55% para 2030", informó.

Ante este panorama, Pérez resaltó la apertura de nuevas instituciones, como la Universidad Nacional Rosario Castellanos (URC) y reiteró la disposición de la UASLP a colaborar con cualquier universidad que desee ofrecer educación superior, pública o privada, en la entidad.

"Necesitamos de mucha ayuda, necesitamos del concurso de todas las instituciones que están trabajando en esto. Por eso, bienvenida la apertura de esta universidad y de las que puedan crearse en el futuro próximo", señaló.

En cuanto a la oferta académica, el funcionario destacó que la UASLP evalúa la posibilidad de ampliar programas en áreas estratégicas, como robótica e inteligencia artificial, para responder a la demanda del mercado laboral. En este sentido, la Universidad Rosario Castellanos ya ha incorporado estas opciones en su plan de estudios.

Pérez también compartió datos recientes sobre la matrícula estatal: en el ciclo 2024-2025, San Luis Potosí cuenta con 92 mil 168 estudiantes de nivel superior, de los cuales la UASLP atiende a 32 mil 64, es decir, poco más de un tercio de la matrícula total del Estado. En el estado hay 75 instituciones de educación superior.

Finalmente, Alberto Pérez reconoce la necesidad de ampliar la cobertura educativa y la diversificación de la oferta académica para preparar a los estudiantes ante los retos del siglo XXI.