Nueva carretera agilizará comercio con EU y Canadá

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Viene una nueva época para la movilidad y trasiego de mercancías, insumos y productos terminados desde San Luis Potosí hacia los otros dos países firmantes del T-MEC, lo que se acelerará con el próximo inicio de operaciones del tramo paralelo de la carretera 57, este último de cuota, desde Querétaro hasta los límites de Matehuala con Nuevo León, aseguró Humberto Siller, presidente del Clúster Logístico.

Por sí solo, el tramo carretero ayudará a evitar la obstrucción que ya se ha hecho cotidiana durante un accidente y que paraliza el comercio a veces por horas o por días.

Agregó que hay inversionistas que están arriesgando todo su capital para garantizar las condiciones de la relación comercial.

Dijo que para aterrizar la invasión, desde el principio se necesitaba la contribución de autoridades federales y estatales, porque serían las que permitirían la apertura de los tramos carreteros que son los más grandes de inversión privada en la historia de San Luis.

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Añadió que cualquier kilómetro adicional que vaya a un lado de la Carretera 57, será ganancia, porque abre una nueva era en la logística para el intercambio comercial con Estados Unidos.

Recordó que la carretera contará con diversos cruces vehiculares y distribuidores viales que permitirán facilitar la conexión con la capital del estado y el municipio de Villa de Reyes, y al mismo tiempo, cambia las especificaciones de un tramo carretero que permitirá la circulación del transporte de carga y de pasajeros en mejores condiciones.