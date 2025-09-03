Nuevas autoridades judiciales enfrentan rezagos: De la Garza

Las materias penal y familiar son las que presentan los mayores rezagos en instancias de mediación o métodos alternos de solución de conflictos, advirtió el presidente de la Fundación Perteneces A.C., José Mario de la Garza Marroquín. Urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) en vías de tomar protesta, a que fortalezcan las instancias de mediación.

En entrevista, el abogado añadió que "hay avances muy importantes en materia de amparo y de juicios administrativos, y en contraste hay muchos temas pendientes de sentencia en el sistema penal y también en lo familiar", que requieren de que se les dé mayor importancia e inversión.

De manera que se espera que se tome en serio la propuesta de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, de una nueva justicia, no solo incluya jueces nuevos, sino de invertir en capacitar y entender que el conflicto se resuelve fuera de los tribunales.

De la Garza Marroquín recomendó buscar alternativas como la mediación, la negociación y el arbitraje, y tratar de resolver las controversias fuera de los tribunales judiciales.

Consideró importante cambiar la mentalidad de los abogados y de la sociedad, con el fin de aprender a resolver las controversias en otros mecanismos y es que más que no tengan nada que ver con el Poder Judicial.