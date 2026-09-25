Nuevas reglas para regular el manejo de archivos
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí formalizó nuevas reglas para regular el manejo, préstamo, depuración y conservación de los documentos oficiales, con lo que se establecen procedimientos obligatorios para evitar la acumulación de expedientes y que las dependencias municipales desechen documentación por decisión propia.
La actualización al Manual de Procedimiento para la Gestión Documental y Administración de los Archivos fue publicada en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado (POE). El documento establece que cualquier baja documental deberá someterse a una valoración técnica y cumplir con las disposiciones legales aplicables, particularmente cuando se trate de expedientes con posible valor administrativo, histórico o testimonial.
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