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Nuevas reglas para regular el manejo de archivos

Por Samuel Moreno

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Nuevas reglas para regular el manejo de archivos
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí formalizó nuevas reglas para regular el manejo, préstamo, depuración y conservación de los documentos oficiales, con lo que se establecen procedimientos obligatorios para evitar la acumulación de expedientes y que las dependencias municipales desechen documentación por decisión propia.

      La actualización al Manual de Procedimiento para la Gestión Documental y Administración de los Archivos fue publicada en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado (POE). El documento establece que cualquier baja documental deberá someterse a una valoración técnica y cumplir con las disposiciones legales aplicables, particularmente cuando se trate de expedientes con posible valor administrativo, histórico o testimonial.

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