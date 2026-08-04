Héctor Mar del Ángel, nuevo titular de la CEBP

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El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a Héctor Edgar Mar del Ángel como nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), quien tendrá la responsabilidad de dar continuidad a las acciones orientadas a la localización de personas desaparecidas o no localizadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Durante el acto protocolario, el secretario General de Gobierno exhortó al nuevo comisionado a desempeñar su labor con sensibilidad, profesionalismo y cercanía con las familias, privilegiando el diálogo permanente con los colectivos de búsqueda, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, bajo un enfoque humanitario que priorice la localización con vida y el acompañamiento integral a las víctimas indirectas.

Torres Sánchez destacó que la coordinación entre las instituciones será determinante para fortalecer los resultados de la Comisión, por lo que llamó a consolidar sus capacidades operativas mediante el uso de herramientas tecnológicas, la actualización permanente de los protocolos de actuación y la capacitación del personal especializado, con el propósito de ofrecer una atención cada vez más eficiente y sensible a quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

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Al tomar protesta al nuevo titular, el secretario General de Gobierno reiteró que la administración estatal mantendrá una política de trabajo permanente en materia de búsqueda de personas. "En San Luis Potosí no vamos a bajar la guardia, seguiremos escuchando, atendiendo y actuando con responsabilidad y sensibilidad ante las demandas de las familias. Este nombramiento fortalece la capacidad institucional del Estado para avanzar con determinación en la búsqueda de la verdad, la justicia y la esperanza".