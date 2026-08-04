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Estados Unidos enfrentará a Perú, Chile, México y Canadá en amistosos

El técnico Mauricio Pochettino renovó contrato hasta 2030 y dirigirá los encuentros contra Perú, Chile, México y Canadá.

Por AP

Agosto 04, 2026 12:01 p.m.
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      Estados Unidos iniciará el próximo ciclo del Mundial con cuatro partidos en 11 días como local.

      Los amistosos incluyen encuentros contra Perú, Chile, México y Canadá en ciudades de Estados Unidos que no albergaron partidos del Mundial este verano.

      Los estadounidenses se medirán a Perú el 26 de septiembre en el Inter.co Stadium de Orlando, Florida. Tres días después, recibirán a Chile en el Energizer Park de San Luis. La rivalidad entre Estados Unidos y México se reanudará el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Y el cierre ante Canadá llegará tres días más tarde en el Allianz Field de St. Paul, Minnesota.

      Estados Unidos alcanzó los octavos de final en la reciente Copa del Mundo. También serán la primera actividad desde que el técnico argentino Mauricio Pochettino, aceptó un nuevo acuerdo que lo mantiene bajo contrato hasta 2030.

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      "Estamos muy entusiasmados de comenzar esta nueva fase de nuestro camino con partidos frente a nuestros aficionados en casa. Su increíble energía durante el verano ha marcado el estándar", manifestó Pochettino en un comunicado.

      "Nuestro objetivo es siempre jugar contra los mejores rivales posibles, y estos partidos brindan una variedad de experiencias para este grupo de jugadores mientras iniciamos este nuevo capítulo de la selección nacional masculina de Estados Unidos", agregó.

      La Copa del Mundo de 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

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