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Defiende Jesús Becerra sistema de drenaje en el Centro Histórico

Acumulación de agua de lluvias disminuye en cuestión de horas, asegura

Por Rolando Morales

Agosto 04, 2026 12:05 p.m.
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Defiende Jesús Becerra sistema de drenaje en el Centro Histórico
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      Pese a los encharcamientos que se registraron en distintos puntos de la zona centro durante la intensa lluvia de la tarde del domingo, el titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra, aseguró que las acciones preventivas realizadas en meses recientes ayudaron a que las afectaciones fueran menores y que el agua se retirara en menos tiempo de lo habitual.

      El funcionario reconoció que la tormenta fue atípica debido al volumen de agua que cayó en un periodo muy corto. Sin embargo, señaló que durante un monitoreo realizado en la zona de los mercados y calles del primer cuadro de la ciudad observó que, aunque hubo acumulaciones de agua, estas disminuyeron en cuestión de horas gracias a la capacidad de desalojo del sistema de drenaje.

      Becerra sostuvo que los trabajos de limpieza de alcantarillas y desazolve realizados previamente contribuyeron a evitar afectaciones mayores. Como ejemplo mencionó la calle Mier y Terán, una de las zonas donde históricamente se presentan problemas durante las lluvias.

      Según explicó, en ocasiones anteriores esa vialidad podía permanecer inundada durante más de un día, mientras que tras la tormenta del domingo quedó completamente libre de agua en menos de tres horas. Para el funcionario, este comportamiento demuestra que las medidas preventivas implementadas han dado resultados, particularmente en el entorno del Mercado Hidalgo.

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      Además de las labores relacionadas con el drenaje pluvial, indicó que continúan las acciones de mantenimiento en los mercados municipales del Centro Histórico. Entre ellas mencionó reparaciones en sanitarios y luminarias del Mercado Hidalgo, trabajos de pintura y mejoras al sistema de bombeo de agua en La Merced, así como jornadas de limpieza en el Mercado República, donde también se preparan campañas dirigidas a locatarios para mejorar el manejo de residuos.

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