Nutrida la asistencia para aplicación de vacunas en SGS

El Ayuntamiento de Soledad realizó una campaña de aplicación de vacunas de Sarampión, Rubéola, Triple Viral, DPT, Tétanos, Neumococo, Hepatitis B y TD, entre otras en los distintos consultorios médicos gratuitos de este municipio.

El Departamento del Servicio Médico, fue el encargado de llevar a cabo este programa en los consultorios de Cactus, Enrique Estrada, San Felipe, la Cabecera municipal, así como en la comunidad de Palma de la Cruz, además de recibir asistencia de habitantes de Estación Techa.

Se aplicaron 101 vacunas en total. De las cuales, 56 fueron a adultos a partir de 18 años y 28 a niños de 0 a 17 años. De esta cifra, se aplicaron 21 SR, 23 Triple viral, DPT, 21 Tétanos, 6 Neumococo, 5 Hexavalente, 10 Hepatitis, 1 Pentavalente, DPTA 2 y 4 TD.

Este viernes 5 de septiembre, en las instalaciones del servicio médico municipal, se aplicaron a personal del municipio y al público en general que desee completar o iniciar esquemas de vacunación.

Cabe señalar que entre los requisitos para aplicar cualquiera de las vacunas, principalmente a menores, era presentar tu cartilla de vacunación, a fin de evitar que se repitiera la aplicación de alguno de los biológicos.