Oasis será el balneario más costoso

La llegada de Semana Santa traerá consigo la apertura del parque acuático Oasis, anteriormente conocido como Splash, ubicado en el Parque Tangamanga I. Con una tarifa aproximada de 300 pesos por persona, se posicionará como la opción más costosa entre los parques acuáticos y balnearios de San Luis Potosí.

Apertura parque acuático Oasis en San Luis Potosí

El renovado parque contará con instalaciones modernizadas y acceso controlado, además de contemplar boletos gratuitos para familias de escasos recursos. Esta apertura coincide con el periodo vacacional, cuando muchas familias potosinas buscan alternativas para mitigar el calor sin salir del estado.

Comparativa de precios en parques y balnearios de la región

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En comparación, otras opciones dentro de la capital y municipios cercanos mantienen precios menores. Por ejemplo, el Parque Woow tiene un costo aproximado de 150 pesos, mientras que balnearios como Real del Potosí y La Cascada manejan tarifas similares, con servicios familiares y áreas recreativas.

Balnearios tradicionales ofrecen precios aún más accesibles. En Villa de Reyes, el Centro Vacacional Gogorrón cobra 120 pesos para adultos y 60 para menores, mientras que el Balneario Centenario, reconocido por sus aguas termales, cuenta con entradas desde 50 pesos.

En la Zona Media, los manantiales también representan alternativas económicas. El Manantial de la Media Luna, en Rioverde, tiene acceso cercano a los 40 pesos, incluyendo varias actividades.