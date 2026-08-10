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Libera CGE autorizaciones para 18 obras, incluyen la de Saucito

Gobernador y alcalde capitalino acordaron continuar con los proyectos de infraestructura en la capital

Por Rubén Pacheco

Agosto 10, 2026 01:09 p.m.
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Libera CGE autorizaciones para 18 obras, incluyen la de Saucito
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      Después de señalamientos y disputas entre el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, finalmente la Contraloría General del Estado (CGE), liberó las autorizaciones para 19 obras municipales, entre ellas, las del paso a desnivel del barrio del Saucito.

      En entrevista, Gallardo Cardona refirió que luego de sostener una reunión con Galindo Ceballos, le anunció el aval de procedencia para proseguir con sus proyectos de infraestructura en la ciudad, incluido el Saucito.

      Sostuvo que siempre ha mantenido cordialidad con el presidente municipal capitalino, sin embargo, advirtió que el equipo de colaboradores del edil "de repente es raro". 

      "De parte de nosotros vamos a liberar, que se tenía que aguantar la liberación por el tema legal. Concluimos en nosotros liberar y ellos atender la parte legal de los amparos. Entonces cuando ellos atiendan los amparos, ellos tienen que ir con Saucito y arrancar ya", expuso.

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      Por separado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la CGE, confirmó que luego de atender la documentación pendiente de entregar, se dio la no objeción para que el ayuntamiento continúe en el proceso de licitación y ejecución de los trabajos.

      "La totalidad cumple (...) eran unos oficios de validaciones por parte del INAH, y en la totalidad cumplieron (...) todo fue prácticamente con la no objeción de la Contraloría", remarcó.

      Al igual que el mandatario estatal, subrayó que el seguimiento al juicio de amparo existente en contra del proyecto, ya no es responsabilidad del Gobierno del Estado.

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