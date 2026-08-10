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Luca Guadagnino será homenajeado en Festival de Venecia 2026El Festival Internacional de Cine de Venecia reconocerá este año a uno de los directores italianos que logró dar el salto entre el cine de autor y Hollywood sin abandonar las historias incómodas, sensuales y, en ocasiones, provocadoras que distinguen su filmografía.

Luca Guadagnino, quien, este 10 de agosto, cumple 55 años, llegará a esta nueva etapa de su carrera con otro reconocimiento a su trayectoria. El responsable de películas como "Llámame por tu nombre", "Suspiria", "Hasta los huesos" y "Desafiantes" recibirá el Cartier Glory to the Filmmaker Award durante la edición 83 de la Mostra de Venecia.

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El reconocimiento está dedicado a cineastas que realizan una contribución original a la industria cinematográfica contemporánea y desde 2021 reconoció a realizadores como Ridley Scott, Claude Lelouch y Julian Schnabel.La ceremonia para Guadagnino se realizará el 8 de septiembre, en medio del festival que este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre bajo la dirección artística de Alberto Barbera.Pero el italiano no llegará a Venecia únicamente para recoger el premio. También presentará fuera de competencia "Joie de vivre", un documental de 435 minutos, siete horas y 15 minutos, dedicado a Bernardo Bertolucci.Nacido en Palermo, Italia, el 10 de agosto de 1971, Luca Guadagnino pasó parte de su infancia en Etiopía y posteriormente estudió en Italia, donde comenzó a construir una carrera que actualmente supera las tres décadas.Su relación con el cine también comenzó desde la escuela donde estudió Historia y Crítica del Cine en la Universidad La Sapienza de Roma y realizó una tesis sobre el director estadounidense Jonathan Demme.Debutó en el largometraje con "The Protagonists", protagonizada por Tilda Swinton, actriz que se convertiría en una de sus colaboradoras más recurrentes.Con ella volvió a trabajar en "Io sono l'amore" y "A Bigger Splash", dos títulos fundamentales para entender un cine en el que los deseos de sus personajes suelen chocar con las reglas familiares, sociales o sentimentales que los rodean.Su nombre alcanzó a un público mucho más amplio en 2017 con "Llámame por tu nombre", protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. La película recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluida mejor película, y ganó el premio a mejor guion adaptado para James Ivory.Una de las características de su carrera es evitar permanecer demasiado tiempo dentro de un mismo género.Después del reconocimiento internacional de "Llámame por tu nombre", Guadagnino dirigió en 2018 "Suspiria", una reinterpretación de la cinta de terror que Dario Argento estrenó en 1977.Más tarde llevó a la pantalla "Hasta los huesos", nuevamente junto a Timothée Chalamet, una historia que mezcló romance, terror y canibalismo y que en 2022 le permitió ganar el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia.En 2024 estrenó "Desafiantes", protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist, en la que utilizó el tenis como escenario para contar una relación atravesada por el deseo, la competencia y los vínculos entre sus tres protagonistas.Ese mismo año presentó "Queer", adaptación de la novela de William S. Burroughs con Daniel Craig y Drew Starkey.Para 2025 regresó al festival con "Cacería de brujas", protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield.Sin embargo, hay otra película de Guadagnino que ha generado conversación este año y que no aparece en la selección oficial anunciada por Venecia: "Artificial".La cinta está protagonizada por Andrew Garfield como Sam Altman y reconstruye la crisis ocurrida en OpenAI en 2023, cuando el empresario fue despedido como director ejecutivo de la compañía y recuperó el puesto pocos días después.Amazon MGM Studios desarrolló el proyecto, pero en junio decidió desprenderse de la película cuando ésta se encontraba prácticamente terminada. La decisión ocurrió meses después de que Amazon anunciara una alianza multimillonaria con OpenAI.El estudio aseguró entonces que consideraba que "Artificial" estaría mejor atendida por otra compañía y comenzó a trabajar con los realizadores para encontrarle un nuevo distribuidor.Finalmente, Neon adquirió los derechos de distribución mundial y anunció sus planes para estrenar la película este año y llevarla a la próxima temporada de premios.