Oficial: son 5,800 familias huastecas, afectadas por las inundaciones

El padrón final de familias afectadas por las lluvias torrenciales en municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, concluyó con un total de 5 mil 800 familias “reales”, sostuvo el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Por lo cual, el mandatario estatal desestimó otras cifras oficiales superiores, pues consideró que “ya están metiendo demás”. Estimó que ya está por concluirse el programa de apoyos a los hogares huastecos.

En entrevista, refirió que el pasado fin de semana el personal de las diferentes dependencias acudió a las zonas siniestradas, en aras de entregar 20 mil pesos a las familias empadronadas y un paquete integral de ayuda (estufa, refrigerador, colchón y cacerolas).

“Gracias a Dios ya casi están todos fuera (de riesgo o sin apoyo). Ya entregamos apoyos en la Huasteca el fin de semana. Estuvimos todo el fin de semana en la huasteca entregando 20 mil pesos a cada familia afectada”, comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque Gallardo Cardona no se refirió a ninguna instancia en específico, recientemente la Secretaría del Bienestar reportó que el censo potosino finalizó con 9 mil 985 mil viviendas dañadas, cuyas familias comenzarán a recibir 20 mil pesos, en una primera fase para limpieza y rehabilitación.