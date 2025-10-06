Oficializan cargos de mando en la policía de Pozos

El gobierno de Villa de Pozos, encabezado por la concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, oficializó los cargos de mando de la Guardia Civil Municipal con la idea de consolidar un sistema de seguridad local eficiente y mejor estructurado.

Con esta medida, afirmó la funcionaria, se otorga certeza jurídica al funcionamiento de la estructura operativa, garantizando que los elementos responsables cuenten con respaldo institucional para desempeñar sus funciones.

La titularidad de la Guardia Civil Municipal quedó a cargo de David Valdivia Carranza y Fernando Cruz, quienes coordinarán acciones de atención y proximidad social. En materia de Vialidad, el comandante Juan Ramón Velázquez Urista asumió la dirección correspondiente.

Actualmente, la corporación cuenta con 65 elementos capacitados y certificados. La meta institucional es alcanzar al menos 100 policías municipales, conforme avance el proceso de formación y certificación.

Rivera Acevedo destacó que estas designaciones buscan fortalecer la operatividad, generar confianza ciudadana y combatir la incidencia delictiva, con el objetivo de garantizar la paz en todas las colonias de Villa de Pozos.