logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Oficializan recursos de 2026 a la UASLP

La Secretaría de Educación Pública revela convenio por 3,043.1mdp, pero ni el gobierno estatal ni el federal han entregado un peso

Por Jaime Hernández

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Oficializan recursos de 2026 a la UASLP

Para este año, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibirá un incremento de 53.4 millones de pesos en los subsidios gubernamentales que recibe, pasando de dos mil 989.6 millones recibidos en 2025 a tres mil 043.1 millones de pesos.

Incremento aprobado para subsidios 2026

Sin embargo, transcurridos dos meses de este año, no se reporta la entrega de alguna suma del subsidio oficial.

La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en su página web el esquema de financiamiento público que recibirá la UASLP este año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo al anexo de ejecución para 2026 al convenio marco de 2016, el incremento de 53.4 millones de pesos equivale apenas a un alza de 1.78 por ciento.

Aportes federales y estatales para la UASLP

De ese incremento, el gobierno federal aportará 43.3 millones de pesos, al pasar de dos mil 483.5 millones de pesos a dos mil 526.8 millones de pesos.

El gobierno estatal, que el año pasado aportó 506.1 millones de pesos, entregará este año 516.2 millones de pesos, es decir, 10.1 millones de pesos más.

El acuerdo, firmado el 14 de enero pasado, no toma en cuenta que en diciembre de 2025, el Congreso del Estado aprobó 320 millones de pesos para el presupuesto de la UASLP, pese a que la propuesta del Ejecutivo preveía 506 millones de pesos.

Pese a la formalización del convenio, el tablero de cumplimiento de ambos poderes marca que no han entregado ninguna ministración este año.

De acuerdo al calendario de la SEP, el gobierno federal debía entregar el primer bimestre de este año 650.3 millones de pesos y la administración estatal, 58.8 millones de pesos. En total, 783.1 millones de pesos.

LEA TAMBIÉN

Advierte rector Zermeño retraso de recursos para la UASLP

Dos meses sin recibir dinero obligó a frenar pagos a proveedores, dice

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arzobispo llama al perdón ante daño al Sagrario
Arzobispo llama al perdón ante daño al Sagrario

Arzobispo llama al perdón ante daño al Sagrario

SLP

Martín Rodríguez

Fieles de toda la ciudad cubren tres cuartas partes de Fundadores en misa

Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo
Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo

Cruz Roja pide al Congreso duplicar apoyo

SLP

Ana Paula Vázquez

Sin estos recursos, servicios médicos se verían afectados

Abogan por el paso a desnivel
Abogan por el paso a desnivel

Abogan por el paso a desnivel

SLP

Leonel Mora

Autoridades municipales son urgidas a acordar paso a desnivel para mejorar tránsito en El Saucito.

Irá Morena por Plan B en elecciones
Irá Morena por Plan B en elecciones

Irá Morena por Plan B en elecciones

SLP

Ana Paula Vázquez