Oficializan recursos de 2026 a la UASLP

Para este año, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) recibirá un incremento de 53.4 millones de pesos en los subsidios gubernamentales que recibe, pasando de dos mil 989.6 millones recibidos en 2025 a tres mil 043.1 millones de pesos.

Incremento aprobado para subsidios 2026

Sin embargo, transcurridos dos meses de este año, no se reporta la entrega de alguna suma del subsidio oficial.

La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en su página web el esquema de financiamiento público que recibirá la UASLP este año.

De acuerdo al anexo de ejecución para 2026 al convenio marco de 2016, el incremento de 53.4 millones de pesos equivale apenas a un alza de 1.78 por ciento.

Aportes federales y estatales para la UASLP

De ese incremento, el gobierno federal aportará 43.3 millones de pesos, al pasar de dos mil 483.5 millones de pesos a dos mil 526.8 millones de pesos.

El gobierno estatal, que el año pasado aportó 506.1 millones de pesos, entregará este año 516.2 millones de pesos, es decir, 10.1 millones de pesos más.

El acuerdo, firmado el 14 de enero pasado, no toma en cuenta que en diciembre de 2025, el Congreso del Estado aprobó 320 millones de pesos para el presupuesto de la UASLP, pese a que la propuesta del Ejecutivo preveía 506 millones de pesos.

Pese a la formalización del convenio, el tablero de cumplimiento de ambos poderes marca que no han entregado ninguna ministración este año.

De acuerdo al calendario de la SEP, el gobierno federal debía entregar el primer bimestre de este año 650.3 millones de pesos y la administración estatal, 58.8 millones de pesos. En total, 783.1 millones de pesos.