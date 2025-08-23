logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Ofrecerán platillos gratis en la Fenapo

Por Martín Rodríguez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecerán platillos gratis en la Fenapo

La Feria Nacional Potosina abrió su espacio para que en la muestra gastronómica, la alcaldía de la capital celebre el día de San Luis Rey de Francia con alimentos gratis.

La alcaldía costeará un número de determinado de platillos a partir de las 2 de la tarde, y los asistentes podrán solicitar el alimento de su preferencia, de los stands de los municipios participantes en la oferta.

La alcaldía otorgará a los asistentes un vale por un alimento completo con refresco, de manera que se convierta en una celebración del día de San Luis Rey, y de manera paralela, los visitantes saboreen el platillo típico de alguno de los municipios que exhiben sus alimentos en el evento.

El gobierno capitalino informó que no serán solo alimentos de la capital, sino que los asistentes podrán solicitar platillos de cualesquiera de los municipios que preparen algunas de las comidas.

La tradición de otorgar alimentos gratuitos inició en 2022, ya con los gobiernos estatal y municipal de la capital instalados y en operación, y convocó a las alcaldías de mayor asignación presupuestal para pagar un consumo gratis en un día asignado.

Los ayuntamientos ofrecen un número limitado de platillos, durante las horas de mayor afluencia de visitantes al área de comida. Cada municipio ofrece platillos típicos de su territorio y comunidades, puesto que para ese fin fue creada la muestra 

gastronómica.

