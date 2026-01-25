logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

OMA invertirá 576 mdp en el aeropuerto

La inversión se realizará entre 2026 y 2030

Por Rubén Pacheco

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
OMA invertirá 576 mdp en el aeropuerto

 Para el período 2026-2030, el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA), obtendrá inversiones comprometidas por 576 millones 084 mil pesos, correspondientes al Programa Maestro de Desarrollo.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., la terminal aérea potosina obtendrá financiamiento de menos a más; este año será el más reducido con 7 millones 098 mil pesos.

A su vez, 145 millones 230 mil pesos en el 2027; 249 millones 319 mil pesos en el 2028; 86 millones 468 mil pesos en el 2029; y 87 millones 968 mil pesos en el 2030 para un total de 576 millones 084 mil pesos en cinco años.

En dicho lapso, estimó una disminución anual sustancial de las tarifas máximas por unidad de tráfico, equivalente a un pasajero o 100 kilogramos de carga, según cifras ajustadas por el factor de eficiencia anual de 0.8%, en términos reales, pues en 2026 es de 338.13 pesos; en 2027 de 335.42 pesos; en 2028 de 332.74 pesos; en 2029 de 330.08 pesos; y en 2030 de 327.44 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El corporativo nacional informó que el plan fue aprobado recientemente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

LEA TAMBIÉN

SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026

Vuelos al AIFA y Monterrey están confirmados; Guadalajara, Puebla y Chicago siguen en análisis

Explicó que los Programas Maestros de Desarrollo 2026–2030 contemplan inversiones comprometidas por 16 mil 005 millones de pesos a diciembre de 2024 para los 13 aeropuertos del país que opera, orientadas a fortalecer la infraestructura y la operación de la red aeroportuaria de OMA.

El capital prioriza la expansión y modernización de terminales, el desarrollo y rehabilitación de infraestructura aeronáutica, así como incorporación de equipamiento y tecnología, incrementar capacidad instalada y mejorar la experiencia del pasajero.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de la Ciudad acelera la transformación vial de San Luis Potosí
Gobierno de la Ciudad acelera la transformación vial de San Luis Potosí

Gobierno de la Ciudad acelera la transformación vial de San Luis Potosí

SLP

Redacción

El alcalde Galindo informó que se registró un avance de 5,400 metros cuadrados en obras de pavimentación

Pese a fríos UBR 1 mantiene servicio normal en SGS
Pese a fríos UBR 1 mantiene servicio normal en SGS

Pese a fríos UBR 1 mantiene servicio normal en SGS

SLP

Leonel Mora

El municipio busca consenso para obra en El Saucito
El municipio busca consenso para obra en El Saucito

El municipio busca consenso para obra en El Saucito

SLP

Rolando Morales

Anulación de Ley de Cuidados servirá como base de política pública
Anulación de Ley de Cuidados servirá como base de política pública

Anulación de Ley de Cuidados servirá como base de política pública

SLP

Rolando Morales