OMA invertirá 576 mdp en el aeropuerto
La inversión se realizará entre 2026 y 2030
Para el período 2026-2030, el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA), obtendrá inversiones comprometidas por 576 millones 084 mil pesos, correspondientes al Programa Maestro de Desarrollo.
De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., la terminal aérea potosina obtendrá financiamiento de menos a más; este año será el más reducido con 7 millones 098 mil pesos.
A su vez, 145 millones 230 mil pesos en el 2027; 249 millones 319 mil pesos en el 2028; 86 millones 468 mil pesos en el 2029; y 87 millones 968 mil pesos en el 2030 para un total de 576 millones 084 mil pesos en cinco años.
En dicho lapso, estimó una disminución anual sustancial de las tarifas máximas por unidad de tráfico, equivalente a un pasajero o 100 kilogramos de carga, según cifras ajustadas por el factor de eficiencia anual de 0.8%, en términos reales, pues en 2026 es de 338.13 pesos; en 2027 de 335.42 pesos; en 2028 de 332.74 pesos; en 2029 de 330.08 pesos; y en 2030 de 327.44 pesos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El corporativo nacional informó que el plan fue aprobado recientemente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026
Vuelos al AIFA y Monterrey están confirmados; Guadalajara, Puebla y Chicago siguen en análisis
Explicó que los Programas Maestros de Desarrollo 2026–2030 contemplan inversiones comprometidas por 16 mil 005 millones de pesos a diciembre de 2024 para los 13 aeropuertos del país que opera, orientadas a fortalecer la infraestructura y la operación de la red aeroportuaria de OMA.
El capital prioriza la expansión y modernización de terminales, el desarrollo y rehabilitación de infraestructura aeronáutica, así como incorporación de equipamiento y tecnología, incrementar capacidad instalada y mejorar la experiencia del pasajero.
no te pierdas estas noticias
Gobierno de la Ciudad acelera la transformación vial de San Luis Potosí
Redacción
El alcalde Galindo informó que se registró un avance de 5,400 metros cuadrados en obras de pavimentación