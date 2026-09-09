logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Continúa el PT en una actitud de opacidad: CO

Pese a orden de la CEGAIP, sigue ocultando información

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa el PT en una actitud de opacidad: CO
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí mantiene una actitud de opacidad respecto al ejercicio de recursos públicos, denunció José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, luego de que el instituto político no respondiera en tiempo y forma a una solicitud para conocer las facturas de sus gastos correspondientes a 2024.

      CEGAIP ordena entrega de facturas al PT

      Ante la omisión, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que resolvió a su favor bajo el principio de afirmativa ficta y ordenó al partido entregar la documentación de manera gratuita.

      En un oficio fechado el 24 de agosto de 2026 y firmado por Juan Ricardo Cuevas Medrano, titular de la Unidad de Transparencia del PT estatal, el partido informó que entregó copias digitales de facturas correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. En el mismo documento señaló que el financiamiento público ordinario que recibió del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en 2024 ascendió a 11.1 millones de pesos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dificultades para acceder a la información

      El PT también indicó que la consulta directa de las copias impresas se realizaría en sus oficinas, ubicadas en Julián de los Reyes 535, previa cita telefónica. Sin embargo, González Covarrubias afirmó que este mecanismo de acceso ha resultado inoperante, pues aseguró que ha intentado comunicarse reiteradamente al número proporcionado por el partido sin obtener respuesta y sostuvo que tampoco hay personal que atienda en las instalaciones señaladas.

      "Les marcas, les marcas, les marcas [...] nunca contestan ni asisten", relató el solicitante, quien consideró que esta situación impide en los hechos el acceso a la documentación, pese a que la CEGAIP ya había resuelto a su favor. González Covarrubias calificó la actuación del partido como una "burla" al derecho de acceso a la información y acusó al instituto político de condicionar la entrega de documentos a un mecanismo de contacto que, según su versión, no funciona.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño
        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

        Alumno de la UASLP no presentó signos de depresión: Zermeño

        SLP

        Huasteca Hoy

        El rector ofreció detalles de los hechos de este martes y aseguró que se contactó con la familia del joven fallecido

        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027
        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

        SLP albergará Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta en 2027

        SLP

        Rolando Morales

        La capital potosina fue elegida por su crecimiento urbano y comunidad ciclista activa

        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC
        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

        Pirotecnia en el ADSL-Chivas dejó afectaciones menores: PC

        SLP

        Rolando Morales

        Cuatro adultos y dos menores recibieron atención por quemaduras leves, aseguró Polanco Acosta

        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila
        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila

        Indaga CEDH doble muerte en penal de La Pila

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        También abrió una carpeta por el deceso de un detenido en la comunidad de Picholco