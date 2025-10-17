logo pulso
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Opera la CEEAV con carencias

Aprovechan al máximo su capacidad para brindar ayuda

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Opera la CEEAV con carencias

El titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Miguel Ángel García Amaro, reconoció que la dependencia trabaja con personal insuficiente para la demanda de atención que enfrenta en todo el estado, aunque aseguró que continúan brindando acompañamiento a víctimas de delitos y a sus familias.

“Personal siempre va a ser necesario y no va a ser suficiente, pero con el que tenemos brindamos acompañamiento de atención en todas las regiones del estado”, dijo García Amaro. 

Aseveró que la comisión mantiene presencia mediante convenios con ayuntamientos para establecer enlaces locales que permitan atender a personas afectadas por delitos o situaciones de violencia.

El funcionario señaló que la CEEAV ofrece actualmente acompañamiento multidisciplinario a familiares de las dos mujeres víctimas de homicidio en el municipio de Moctezuma y a víctimas indirectas de desaparición, como parte de los casos registrados en la capital. 

Indicó que aunque la atención directa se ha concentrado en dos familias, la institución busca cubrir prácticamente al cien por ciento de las solicitudes de apoyo.

Agregó que el impacto de la desaparición de una persona alcanza a las familias en el ámbito emocional, económico y social, por lo que el organismo brinda atención psicológica y jurídica. “Hasta que no se encuentra a la persona desaparecida o no localizada, las víctimas indirectas no pueden cerrar ese ciclo”, comentó.

García Amaro también informó que el personal de la CEEAV participa en acciones de apoyo a damnificados por las recientes lluvias en la Huasteca.

