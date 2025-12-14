Operativos dejan 32 detenidos en municipios de San Luis Potosí
Las detenciones se realizaron en los 59 municipios
Un total de 32 personas fueron detenidas durante operativos de vigilancia realizados en los 59 municipios de San Luis Potosí, informó la Guardia Civil Estatal, como parte de las acciones preventivas implementadas en la temporada decembrina.
De acuerdo con un comunicado oficial, tres personas fueron detenidas por delitos contra la seguridad de tránsito; una por delitos contra las instituciones de auxilio; una más por amenazas, y dos por violencia familiar.
En el marco del operativo "Invierno Seguro", la corporación estatal reportó además la detención de cinco personas por el presunto delito de robo, así como el aseguramiento de 20 personas que portaban diversas dosis de estupefacientes.
La Guardia Civil Estatal indicó que mantiene presencia operativa en todo el territorio potosino como parte de los dispositivos de vigilancia durante el periodo decembrino.
