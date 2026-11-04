Surge enojo en la Orquesta Sinfónica Universitaria

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Integrantes de la Orquesta Sinfónica Universitaria (OSU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron presuntas condiciones laborales desiguales, falta de remuneración por actividades extraordinarias y compromisos económicos y materiales que permanecen pendientes.

Desde hace varios años, inconformidades que volvieron a hacerse visibles por la organización del concierto "Carillón, Orquesta y Luz" impulsado por la alcaldía capitalina para el 434 aniversario de la ciudad, programado para el próximo seis de noviembre.

A través de testimonios de músicos que solicitaron el anonimato, aunque sus identidades fueron corroboradas por este medio, se informó que la Secretaría de Difusión Cultural de la UASLP, encabezada por Cynthia Valle Meade, pretendía que participaran en el proyecto municipal en nueve ensayos, la presentación del concierto y otras actividades adicionales.

Una de las principales inconformidades con la organización del evento ha sido la diferencia en las condiciones económicas.

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De acuerdo con los testimonios, alrededor de 25 músicos externos a la OSU fueron contratados para tocar junto con la orquesta en el mismo evento, los cuales recibirían entre seis mil y nueve mil pesos por tres ensayos y la presentación del concierto, mientras que a los integrantes habituales de la orquesta se les pidió participar sin una remuneración adicional a su beca mensual de 2 mil 300 pesos, proporcionada por la UASLP.

Ante esta situación, la mayor parte de los músicos se retiraron del proyecto, no por estar contra las colaboraciones, sino en contra de las condiciones establecidas.

Finalmente, los músicos señalan directamente la responsabilidad de Valle Meade, como titular de Difusión Cultural, de las decisiones respecto a la distribución de los recursos destinados anualmente a la agrupación y la falta de explicaciones sobre los pendientes económicos y materiales.