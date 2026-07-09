Otorgan más permisos de construcción para comercios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En lo que va de la actual administración municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano de Soledad de Graciano Sánchez, ha otorgado alrededor de 30 licencias de construcción para establecimientos comerciales, principalmente para la instalación de tiendas

de conveniencia.

La titular del área Verónica González Rodríguez, detalló que entre las tiendas que se han instalado destacan OXXO, Bara, 3B y Bodega Aurrera Express, en distintos puntos de la demarcación.

Subrayó que la apertura de este tipo de negocios, obedece al crecimiento de los nuevos fraccionamientos del municipio y la necesidad de acercar productos y servicios básicos a la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que todo proyecto inicia con la solicitud de una factibilidad de uso de suelo, documento mediante el cual se determina si el predio es apto para el giro comercial solicitado. En el caso de las tiendas de conveniencia, al tratarse de construcciones menores a 300 metros cuadrados, su instalación suele ser viable en corredores comerciales establecidos por la normatividad.

La funcionaria afirmó que, aunque la construcción de estos establecimientos suele realizarse en pocas semanas, el proceso administrativo comienza con anticipación. Una vez que el expediente está completo y cumple con los requisitos, el trámite para obtener la licencia de construcción tiene una duración aproximada de 20 días; en caso de que el uso de suelo no sea compatible con el predio, la solicitud es rechazada.

Asimismo, señaló que la labor de la Dirección de Desarrollo Urbano no concluye con la expedición de la licencia de construcción. Al terminar la obra, los propietarios deben tramitar la terminación de obra y la licencia de funcionamiento en materia de uso de suelo, además de presentar dictámenes emitidos por dependencias como Ecología y Protección Civil, de acuerdo con el giro del establecimiento.

Finalmente, indicó que toda construcción superior a 30 metros cuadrados es considerada una obra mayor. Incluso proyectos de menor superficie pueden clasificarse de esa manera cuando, por el tipo de actividad que desarrollarán, requieren cumplir con mayores medidas de seguridad y requisitos técnicos, con el objetivo de garantizar que las edificaciones operen conforme a la normativa vigente.