logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Otorgan más permisos de construcción para comercios

Por Flor Martínez

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Otorgan más permisos de construcción para comercios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En lo que va de la actual administración municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano de Soledad de Graciano Sánchez, ha otorgado alrededor de 30 licencias de construcción para establecimientos comerciales, principalmente para la instalación de tiendas 

      de conveniencia.

      La titular del área Verónica González Rodríguez, detalló que entre las tiendas que se han instalado destacan OXXO, Bara, 3B y Bodega Aurrera Express, en distintos puntos de la demarcación.

      Subrayó que la apertura de este tipo de negocios, obedece al crecimiento de los nuevos fraccionamientos del municipio y la necesidad de acercar productos y servicios básicos a la población.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Explicó que todo proyecto inicia con la solicitud de una factibilidad de uso de suelo, documento mediante el cual se determina si el predio es apto para el giro comercial solicitado. En el caso de las tiendas de conveniencia, al tratarse de construcciones menores a 300 metros cuadrados, su instalación suele ser viable en corredores comerciales establecidos por la normatividad.

      La funcionaria afirmó que, aunque la construcción de estos establecimientos suele realizarse en pocas semanas, el proceso administrativo comienza con anticipación. Una vez que el expediente está completo y cumple con los requisitos, el trámite para obtener la licencia de construcción tiene una duración aproximada de 20 días; en caso de que el uso de suelo no sea compatible con el predio, la solicitud es rechazada.

      Asimismo, señaló que la labor de la Dirección de Desarrollo Urbano no concluye con la expedición de la licencia de construcción. Al terminar la obra, los propietarios deben tramitar la terminación de obra y la licencia de funcionamiento en materia de uso de suelo, además de presentar dictámenes emitidos por dependencias como Ecología y Protección Civil, de acuerdo con el giro del establecimiento.

      Finalmente, indicó que toda construcción superior a 30 metros cuadrados es considerada una obra mayor. Incluso proyectos de menor superficie pueden clasificarse de esa manera cuando, por el tipo de actividad que desarrollarán, requieren cumplir con mayores medidas de seguridad y requisitos técnicos, con el objetivo de garantizar que las edificaciones operen conforme a la normativa vigente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley
        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley

        Fiscalía asegura que reporta cifras delictivas conforme a la ley

        SLP

        Pulso Online

        La FGESLP respondió que la investigación de casos de extorsión requiere denuncia formal y seguimiento de las víctimas ante el MP

        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía
        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

        Ante tensión por presuntas operaciones de EU, diputado potosino pide defender soberanía

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        El caso de "El Mayo" Zambada reavivó el debate sobre soberanía y posibles operaciones de EU en territorio mexicano.

        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas
        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

        Anuncian descuentos en derechos por venta de bebidas alcohólicas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los contribuyentes deben estar al corriente en sus obligaciones para acceder a los estímulos fiscales otorgados por Sefin.

        90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi
        90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi

        90% de taxistas se unen a la app 'Mi Taxi'

        SLP

        Rubén Pacheco

        La SCT busca fortalecer el servicio frente a las plataformas privadas