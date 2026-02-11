logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Otro caso violento afecta a la UASLP

Académico agredió a exalumna en diciembre, tras conocerse el caso, fue suspendido; alumnos protestan en Facultad de Ciencias

Por Naomi Alfaro

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Otro caso violento afecta a la UASLP

La denuncia por una presunta agresión con arma blanca cometida por un profesor de la Facultad de Ciencias de la UASLP se conoció a partir del testimonio de la víctima. Isabel, exalumna de la institución, decidió hacer pública su historia tras reportar a la Fiscalía General del Estado (FGE) lo ocurrido el 11 de diciembre, en un departamento propiedad de su exprofesor y agresor, César Gabriel N., de quien la víctima señaló que tiene antecedentes de otras denuncias previas.

Denuncia formal y medidas de protección

Tras el señalamiento, la universidad optó por separar al docente de toda actividad frente a los estudiantes universitarios, mientras se investiga el caso.

En entrevista, Isabel reconstruye cómo llegó a hospedarse de manera temporal en un departamento de su agresor, confiando —dice— en una relación que durante años fue estrictamente académica y cordial. El acuerdo era permanecer ahí unos días; sin embargo, la tarde del 11 de diciembre recibió una llamada de César Gabriel en la que le exigió abandonar el lugar de inmediato y sin explicación. Minutos después, el profesor acudió al departamento.

Relato de la víctima y reacción comunitaria

Según su relato, mientras intentaba recoger sus pertenencias y ante el temor de quedarse en la calle, el profesor intentó sacarla por la fuerza. Fue durante ese forcejeo —narró— cuando tomó un cuchillo que estaba en la cocina y la agredió, causándole una herida en la mano y golpes severos en el cuerpo. Vecinos presenciaron la escena y pidieron apoyo policial, sin resultado.

La joven agredida agregó que, temiendo que los hechos fueran distorsionados, documentó en ese momento sus lesiones y el lugar con fotografías, como evidencia de lo ocurrido y que proporcionó a este medio.

La víctima presentó una denuncia formal ante la FGE, bajo el expediente CDI/FGE/D01/44890/25. La autoridad ministerial le notificó una Constancia de Conocimiento de Derechos de la Víctima y dictó medidas de protección de emergencia, al considerar que existía un riesgo.

Isabel explicó que decidió hacer pública su versión al considerar que su caso no es aislado. Afirmó que, tras alzar la voz, fue contactada por otras personas que aseguran haber denunciado previamente al mismo profesor.

Tras la agresión, se registró una protesta en la Facultad de Ciencias, que derivó en la toma de las instalaciones de esa facultad.

Además, ayer, alumnas universitarias realizaron una pequeña protesta en Plaza de Armas. Poco después, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció la suspensión del académico.

