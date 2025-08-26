logo pulso
Paciente psiquiátrico se fuga del HGZ 50

Familiares exigen una explicación tras la negligencia del hospital

Por Nallely González

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
Un paciente de 68 años con diagnóstico de esquizofrenia y psicosis, internado en la Clínica 50 del IMSS, abandonó el hospital este domingo vistiendo únicamente la bata hospitalaria y con un suero conectado, sin que personal médico o de seguridad pudiera detenerlo ni notificar a sus familiares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana, cuando el familiar responsable del paciente salió a comer tras 20 horas de acompañamiento. Antes de ausentarse avisó a personal de enfermería y Trabajo Social que sólo se retiraría por unos minutos y que el paciente permanecía dormido.

Media hora después, otro familiar llamó para avisar que el paciente había llegado a su casa, todavía en bata, envuelto en una sábana del hospital y con la intravenosa en el brazo. Al llegar, el hombre aseguraba que escuchaba voces que le ordenaban salirse del hospital; presentaba sudoración excesiva, trababa las palabras al hablar y se encontraba somnoliento, desorientado y con evidente aletargamiento, síntomas que confirmaban que no estaba en condiciones de decidir sobre su egreso.

Al regresar a la clínica para exigir una explicación, los familiares se encontraron con una cadena de deslinde de responsabilidades. Enfermería señaló que la encargada de guardia atendía simultáneamente tres habitaciones con cuatro pacientes cada una, y al ausentarse para asistir a otro enfermo no se percató de la salida del adulto mayor. La jefatura de enfermería, a su vez, aseguró no haber sido notificada y enterarse del hecho gracias al reporte de un familiar de otro paciente.

En el área de Urgencias, trabajadores declararon que "no pueden retener a ningún paciente contra su voluntad", por lo que lo dejaron ir sin objeción y tal y como iba.

