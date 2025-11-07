Paga la UASLP sueldazos a 40 funcionarios

De acuerdo con información publicada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en la Plataforma Estatal de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre de 2025, algunos de sus funcionarios registran remuneraciones mensuales brutas superiores a los 200 mil pesos, según el reporte más reciente disponible. En total, 40 funcionarios de la UASLP devengan salarios brutos que rebasan los 100 mil pesos.

El documento detalla el “monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al tabulador de sueldos y salarios que corresponda”, es decir, el total antes de aplicar deducciones o impuestos. Aunque algunos casos podrían incluir bonificaciones o compensaciones adicionales, las cifras presentadas reflejan lo que la institución reportó oficialmente para ese periodo.

Según el registro, la directora del Departamento Universitario de Inglés, María Luisa Portales Pérez, encabeza la lista con un ingreso de 233 mil 683 pesos brutos, seguida del coordinador administrativo de la Facultad de Contaduría y Administración, J. Blas Zavala Pérez, con 176 mil 678 pesos, y del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, con 168 mil 525 pesos.

También destacan el secretario de Finanzas, Isaías Ricardo Martínez Guerra (159 mil 605 pesos); el secretario general, Federico Arturo Garza Herrera (158 mil 944 pesos); y la jefa de Servicios Generales y Mantenimiento de la UASLP, Zulema Juárez Hernández (155 mil 744 pesos).

En total, más de 40 funcionarios universitarios perciben sueldos superiores a los 100 mil pesos brutos mensuales, entre ellos la abogada general, Urenda Queletzu Navarro Sánchez (138 mil 310 pesos); el director académico de Medicina, Ismael Francisco Herrera Benavente (120 mil 891 pesos); y la secretaria de Servicios Escolares, Claudia Elena González Acevedo (120 mil 689 pesos).

La información forma parte de la actualización obligatoria de transparencia que la UASLP debe publicar de manera periódica en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y corresponde al último reporte disponible hasta la fecha, que presenta la informaciòn de septiembre.