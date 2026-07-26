En junio alcaldía pagó 3.5mdp en laudos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante junio del presente año el Ayuntamiento de San Luis Potosí destinó 3 millones 554 mil 478 pesos al pago de laudos laborales, de acuerdo con información obtenida de los registros de egresos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia.

Análisis de Ciudadanos Observando sobre pagos laborales

Según el análisis dado a conocer por la organización Ciudadanos Observando, durante ese mes se realizaron pagos relacionados con 32 expedientes laborales. De ellos, 24 estarían vinculados con los periodos de gobierno encabezados por Enrique Galindo Ceballos, mientras que sólo ocho corresponderían a administraciones anteriores.

Ciudadanos Observando señaló que estos datos contrastan con declaraciones previas del alcalde, quien había afirmado que la totalidad de estos conflictos laborales provenían de gobiernos de hace más de una década. El mayor número de expedientes pagados corresponde a 2021, con 14 casos, seguido de 2022 con seis y 2024 con cuatro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Declaraciones del primer síndico municipal Víctor Salgado Delgadillo

El pago individual más elevado registrado en junio fue de 673 mil 309 pesos, entregado a un extrabajador municipal que promovió el juicio de amparo 1985/2025/II ante el Juzgado Cuarto de Distrito para reclamar diversas prestaciones laborales. La organización también precisó que varios de los pagos corresponden a parcialidades, por lo que continuarán apareciendo en los registros municipales durante los próximos meses.

Sin embargo, el primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, ha sostenido que alrededor del 80% de los laudos cubiertos por el Ayuntamiento derivan de procedimientos iniciados en administraciones anteriores, principalmente las de 2015-2018 y 2018-2021.

Añadió que el Municipio está obligado a cumplir las resoluciones judiciales para evitar sanciones e intereses adicionales, además de que se han impulsado acuerdos de conciliación para contener el crecimiento de estos adeudos.