Paga la alcaldía $12.2 millones para saldar laudos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante los primeros cinco meses de 2026, el Ayuntamiento de San Luis Potosí destinó 12 millones 222 mil 386 pesos al pago de laudos laborales, de acuerdo con información pública disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia.

Pagos crecientes y cronología de desembolsos

Los recursos fueron erogados para cumplir resoluciones derivadas de conflictos laborales acumulados en distintos años. Los registros, dados a conocer por la organización Ciudadanos Observando, muestran que enero fue el primer mes con desembolsos al reportarse pagos por 2 millones 300 mil pesos. Posteriormente, en febrero se cubrieron 1 millón 761 mil 253 pesos, mientras que en marzo la cifra ascendió a 1 millón 577 mil 658 pesos.

Adeudos de administraciones anteriores y compromisos futuros

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para abril, el monto destinado al cumplimiento de laudos laborales aumentó a 2 millones 922 mil 350 pesos. Sin embargo, el desembolso más alto se registró en mayo, cuando el municipio pagó 3 millones 661 mil 125 pesos. Los datos reflejan una tendencia creciente en los pagos conforme avanzó el año, ya que tan solo entre abril y mayo se concentró más de la mitad de los recursos ejercidos por este concepto.

En conjunto, ambos meses representaron 6 millones 583 mil 475 pesos, equivalentes a cerca del 54 por ciento del total erogado entre enero y mayo. Ciudadanos Observando afirmó que la información también señala que una parte importante de los pagos realizados en mayo correspondió a adeudos derivados de expedientes iniciados en administraciones anteriores.

Entre los casos cubiertos se encuentran laudos relacionados con procedimientos laborales de 2021, 2022, 2023, 2018, 2016 y 2015, algunos de los cuales continuarán generando compromisos financieros debido a acuerdos de pago en parcialidades.