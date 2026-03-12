PAN y MC dicen no al llamado del PRI

El llamado del PRI a construir "una gran alianza opositora" para las elecciones de 2027 provocó el rechazo inmediato de diputados locales del PAN y de Movimiento Ciudadano.

PRI llama a alianza opositora para 2027

Ambos partidos, descartaron sumarse a acuerdos con otras fuerzas y advirtieron que irán solos, confiando en su identidad y apoyo ciudadano.

Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, calificó la propuesta del PRI como "actos desesperados" y aseguró que su partido, no repetirá errores del pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo que estamos apostando en el PAN es por nosotros mismos", dijo.

Reacciones de PAN y Movimiento Ciudadano

Criticó que esas alianzas pasadas dejaron de lado perfiles panistas y sacrificaron las alianzas ciudadanas en favor de acuerdos políticos.

"Ahora apostamos primero por nuestra identidad y, segundo, por fortalecer vínculos con los panistas y la ciudadanía".

Aparte, Marco Antonio Gama Basarte, presidente de Movimiento Ciudadano, declaró que: "no hay nada de fondo, no hay propuesta, no hay un esquema distinto que te invite a la suma.

Simplemente hablan de números, y que para nosotros es mucho más de fondo", afirmó.

Marco Antonio Gama Basarte insistió que MC busca ser una alternativa independiente y que prefieren "mejor solos que mal acompañados".

LEA TAMBIÉN Sara Rocha critica ley que facilita "chapulineo" en Congreso Es impulsada por el diputado Marco Gama y busca modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica del Legislativo

Sobre la reforma electoral federal, ambos coincidieron en que podría influir en los comicios locales, pero señalaron que esperarán primero definiciones nacionales antes de plantear propuestas locales.