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Panistas dicen tener "piso parejo" para el 27

Por Ana Paula Vázquez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Panistas dicen tener "piso parejo" para el 27
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      Luego de que reportaran presuntos trípticos promocionales que muestran a la senadora y dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, como aspirante a la alcaldía de San Luis Potosí, el diputado federal David Azuara Zúñiga, rechazó que exista ventaja para alguno de los perfiles interesados en la candidatura y aseguró que al interior del partido hay "piso parejo".

      Al ser cuestionado sobre si esta promoción coloca a Rodríguez por encima de otros aspirantes, como él mismo o el diputado local Rubén Guajardo Barrera, Azuara, señaló que las actividades de la senadora forman parte de su responsabilidad como presidenta estatal del PAN. Agregó que otros militantes también mantienen presencia en territorio y realizan trabajo político con la ciudadanía.

      El legislador explicó que continúa recorriendo distintos sectores de la capital potosina para informar sobre su labor en la Cámara de Diputados y atender las solicitudes de la población, por lo que consideró que todos los perfiles cuentan con espacios para fortalecer su presencia pública.

      Azuara reconoció que diversos actores panistas ya desarrollan actividades de acercamiento con la militancia y con la ciudadanía; sin embargo, sostuvo que el proceso interno rumbo a la elección de 2027 aún se encuentra en una etapa inicial.

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      En ese sentido, llamó a privilegiar la unidad dentro del partido y advirtió que la falta de cohesión podría afectar las posibilidades electorales del PAN. "Si no salimos fortalecidos, si no salimos unidos rumbo al 2027, va a ser una catástrofe para el Partido Acción Nacional", afirmó.

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