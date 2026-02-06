Papa León XIV reubica a obispo de Matehuala; va a Tampico

La Arquidiócesis de San Luis Potosí perdió un obispo, pues el Papa León XIV retira al obispo de Matehuala, Margarito Salazar Cárdenas, para que se haga cargo de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas, aquella de la que era originario el entonces obispo Arturo Antonio Szymanski.

El comunicado fue generado por la Nunciatura Apostólica de México y difundido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El de Salazar Cárdenas, es uno de los nombramientos más rápidos acordados en El Vaticano, luego de que el 25 de enero pasado, el obispo José Armando Álvarez Cano fue extraído de la jurisdicción territorial de Tampico, para ser nombrado obispo coadjuntor en la Arquidiócesis de Morelia.

Margarito Salazar se convirtió en obispo de Matehuala, luego de su ordenación episcopal que de inmediato le dio la provincia, en una ceremonia encabezada por el arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, el 24 de mayo de 2018.

Salazar Cárdenas formó parte del territorio de la Arquidiócesis encabezada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, y también es homólogo en el cargo, de Roberto Jenni García, obispo de Ciudad Valles y Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas.

En el comunicado, el aviso del nombramiento del Papa León XIV va acompañado del reconocimiento de la Nunciatura Apostólica, en la que reconoce que Margarito Salazar Cárdenas "sirvió con generosidad y caridad" a la Diócesis de Matehuala.

En tanto se resuelve el nombramiento de un nuevo obispo para Matehuala, la Iglesia Católica nombrará un administrador apostólico de la diócesis o en su caso, cederá la administración temporal al arzobispo, Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

La Nunciatura Apostólica expresó su alegría por el nombramiento de un nuevo obispo para la Diócesis de Tampico, aunque hasta ahora no hay un pronunciamiento por el perfil del relevo en Matehuala.