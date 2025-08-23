Participa Soledad en el “Día de la Garnacha”

Ayer se celebró el Día de la Garnacha en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y correspondió al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presentar la gastronomía de este municipio, distribuyendo más de 35 mil enchiladas a los asistentes que comenzaron a arribar pasadas las 2 de la tarde.

Largas filas de familias se registraron muy cerca de la entrada principal al recinto ferial, donde se desarrolló la convivencia y el reparto de platillos.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, destacó que, como cada año, el gobierno municipal busca compartir con la población la gastronomía típica de la localidad, entre la que resaltan las tradicionales enchiladas potosinas y las reconocidas gorditas de Palma de la Cruz.

Respecto a los recursos destinados para esta actividad, el edil aseguró que la inversión para la administración es mínima, aunque no precisó el monto erogado en esta edición.

El menú principal consistió en un plato con cinco enchiladas acompañadas de frijoles refritos, crema, aguacate, cebolla y cueritos, además de aguas frescas de distintos sabores y otros antojitos tradicionales.

Personal del Ayuntamiento se encargó de organizar las filas y entregar los alimentos a las personas que esperaban degustar los platillos característicos del municipio soledense.

En el recinto, se contó con grupos de banda y cumbia, así como ballet folclórico, que estuvieron amenizando el evento.