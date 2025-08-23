logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Participa Soledad en el “Día de la Garnacha”

Hubo enchiladas potosinas y antojitos gratis en la Fenapo

Por Flor Martínez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Participa Soledad en el “Día de la Garnacha”

Ayer se celebró el Día de la Garnacha en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y correspondió al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez presentar la gastronomía de este municipio, distribuyendo más de 35 mil enchiladas a los asistentes que comenzaron a arribar pasadas las 2 de la tarde.

Largas filas de familias se registraron muy cerca de la entrada principal al recinto ferial, donde se desarrolló la convivencia y el reparto de platillos.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, destacó que, como cada año, el gobierno municipal busca compartir con la población la gastronomía típica de la localidad, entre la que resaltan las tradicionales enchiladas potosinas y las reconocidas gorditas de Palma de la Cruz. 

Respecto a los recursos destinados para esta actividad, el edil aseguró que la inversión para la administración es mínima, aunque no precisó el monto erogado en esta edición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El menú principal consistió en un plato con cinco enchiladas acompañadas de frijoles refritos, crema, aguacate, cebolla y cueritos, además de aguas frescas de distintos sabores y otros antojitos tradicionales.

Personal del Ayuntamiento se encargó de organizar las filas y entregar los alimentos a las personas que esperaban degustar los platillos característicos del municipio soledense.

En el recinto, se contó con grupos de banda y cumbia, así como ballet folclórico, que estuvieron amenizando el evento.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila
PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila

PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila

SLP

Ana Paula Vázquez

Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad
Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

SLP

Rolando Morales

El objetivo es determinar su estado actual y determinar las acciones

Informales ganan terreno al comercio
Informales ganan terreno al comercio

Informales ganan terreno al comercio

SLP

Samuel Moreno

Tras la polémica sobre la magnitud de la informalidad, el Inegi revela que aumentó, mientras que los negocios formales son menos

Denuncian fallas en el control sanitario de ponis
Denuncian fallas en el control sanitario de ponis

Denuncian fallas en el control sanitario de ponis

SLP

Samuel Moreno