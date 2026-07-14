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Partidos deben denunciar actos de precampaña: EG

Por Rolando Morales

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que deben ser los propios partidos políticos quienes presenten denuncias formales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) cuando consideren que existen actos anticipados de campaña, como los que, dijo, podrían desprenderse de la conmemoración por los 20 años de la Gallardía realizada en la capital potosina y Ciudad Valles.

      El presidente municipal señaló que corresponde a las fuerzas políticas activar los mecanismos legales previstos en la legislación electoral para que la autoridad competente pueda iniciar las investigaciones. "Yo sí creo que los partidos deben presentar la queja o la denuncia formalizada", expresó.

      Galindo sostuvo que, tras sus declaraciones sobre ese evento, quien respondió fue el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ignacio Segura Morquecho, lo que, a su juicio, evidenció el carácter político de la celebración. Indicó que el propio líder partidista habló públicamente de la estructura y "superestructura" con la que cuenta su partido.

      El alcalde afirmó que esas declaraciones podrían interpretarse como un reconocimiento de que el encuentro tuvo fines electorales anticipados, al considerar que el dirigente partidista mostró públicamente la capacidad de organización política de su instituto. "Él solito estaba diciendo que sí fue un acto de campaña o que estaba mostrando la estructura", señaló.

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